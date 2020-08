Beach Bocce Tour, concluse con successo le prime due tappe maremmane

MARINA DI GROSSETO – Concluse a Marina di Grosseto le prime due tappe toscane del Beach Bocce Tour 2020, la manifestazione itinerante di Federazione Italiana Bocce che sta toccando i lidi di tutta Italia. In ogni tappa FIB Toscana e Circolo Bocciofilo Grossetano allestiscono campi regolamentari sulla spiaggia e organizzano il torneo ufficiale; per i vincitori ci sono in palio la medaglia d’oro e il pass per la partecipazione alle finali nazionali, in programma a Cattolica (RN) il 4-5 settembre. Al Bagno Moby Dick ha prevalso Mauro Gennari, giocatore che si è voluto cimentare anche nella specialità Beach, mentre al Bagno Nettuno, di fronte a un pubblico coinvolto, ha vinto il venticinquenne milanese Gianluca Miotto, un neofita della disciplina.

Ottima è stata la risposta all’iniziativa da parte degli stabilimenti e dei bagnanti, che sotto il sole cocente hanno giocato nel rispetto delle regole e delle normative antiCovid. “Ci fa molto piacere aver dato il via a questa bellissima manifestazione collaborando con la Federbocce e col Circolo Bocciofilo Grossetano” dice Simone Guerrini del Bagno Moby Dick. Alessandro Beri del Bagno Nettuno aggiunge: “Da anni i nostri ospiti si cimentano in maniera amatoriale con le bocce sulla spiaggia. Questa occasione in particolare ha radunato tutti attorno ai campi per una giornata molto divertente e di grande socialità. Abbiamo aderito in maniera convinta e siamo estremamente soddisfatti”.

La tappa del Bagno Nettuno è stata dedicata a Giuseppe Lancini, che per anni ha frequentato lo stabilimento animando il gruppo delle Bocce e che è scomparso quest’anno. Un lungo applauso ha salutato il vincitore che ha ricordato Lancini con affetto. Il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti afferma: “Sosteniamo Beach Bocce come eccezionale modalità promozionale. Abbiamo visto in campo uomini, donne, giovani e meno giovani, ragazzi, bambini e persone con disabilità, tutti uniti da un gioco che unisce, include e diverte. Uno sport veramente per tutti”.