Scuolabus in sicurezza: ecco come presentare domanda al Comune

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia intende garantire il servizio scuolabus per gli alunni che frequentano le scuole ubicate nel territorio comunale, anche per il prossimo anno scolastico.

Tuttavia, come noto, il servizio dovrà essere organizzato nel rispetto delle norme di cui all’allegato 16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” del dpcm 07.08.2020, al fine di assicurare che la permanenza dei minori sugli scuolabus avvenga in assoluta sicurezza, limitando al massimo situazioni di rischio.

Per organizzare il trasporto, nel rispetto dei suddetti parametri di sicurezza, è necessario ricevere le domande di iscrizione entro e non oltre il giorno 23 agosto 2020, utilizzando il portale “Servizi on line per minori”, raggiungibile dal sito ufficiale del Comune.

Per il primo accesso è necessario richiedere le credenziali all’Ufficio Pubblica istruzione anche via mail ai seguenti indirizzi: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o recandosi presso l’ufficio negli orari di apertura al pubblico.

Le domande pervenute oltre al termine di tale data saranno accettate solo qualora non compromettono una organizzazione del servizio conforme alle suddette norme.