Presidenza Coeso, Grosseto propone Vivarelli Colonna

GROSSETO – In vista dell’assemblea del 25 agosto la giunta comunale di Grosseto questa mattina si è riunita e ha deliberato di designare come presidente del Coeso Società della Salute il sindaco del capoluogo Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Una delibera che è stata votata all’unanimità.

Nel documento si legge che la giunta delibera «di designare, quale scelta univoca del Comune di Grosseto e nel pieno rispetto, così come avvenuto finora, dell’accordo sottoscritto in data 14/02/2020 e dello Statuto della Società della Salute, il Sindaco del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna quale Presidente del Consorzio Pubblico Società della Salute “Coeso” per il biennio 2020 2021».