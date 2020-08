Nuova scuola, strade, pista ciclabile: al via il piano di lavori pubblici

ORBETELLO – Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, fa il punto sui lavori pubblici.

“È stato un susseguirsi di interventi pubblici messi in atto dall’attuale amministrazione comunale ma da settembre si intensificheranno ancora i lavori pubblici nel territorio comunale – afferma – Gli importanti interventi nelle prossime settimane sono in arrivo. Il 24 agosto inizierà l’escavazione per la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia; stanno per avere inizio le riasfaltature delle strade a San Donato; avranno inizio a breve anche gli ulteriori lavori di riasfaltatura a Talamone già aggiudicati; in questo ultimo caso stiamo attendendo il concludersi della stagione estiva per non creare disagi”.

“La prossima settimana – ricorda Casamenti – scade la gara per la realizzazione della pista ciclabile di Giannella. Inizio lavori a fine settembre; in due giunte tenutesi ieri e stamani sono stati approvati i progetti esecutivi per la realizzazione della nuova Piazza di Fonteblanda, del muro del pianto nella Corte del Frontone (dopo oltre venti anni), della recinzione dei Giardini Chiusi di Orbetello. Procedura di affidamento lavori in fase di attivazione, lavori che avranno inizio in tutti e tre i casi verso fine settembre”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge il sindaco – è previsto l’affidamento dei lavori per ripristinare la fontana di Piazza delle Regioni ad Albinia (guasta dal 2012) e sostituire gli alberi in Via Maremmana ad Albinia”.

“Un ringraziamento agli uffici – conclude – al delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi e al presidente del consiglio Michele Pianelli che ha seguito la questione relativa al rifacimento della recinzione dei giardini chiusi”.