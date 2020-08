Muore insegnante «Aveva un cuore d’oro. Fondamentale nella crescita dei ragazzi»

CASTEL DEL PIANO – «Ci ha lasciato Maura Baldi docente di lettere e storia del liceo scientifico del nostro Comune» a dare la notizia il comune di Castel del Piano che prosegue: «È una grande perdita per la nostra comunità, una donna al servizio della comunità, per tantissimi anni è stata un punto di riferimento per i ragazzi che hanno avuto la fortuna di crescere grazie al suo insegnamento non soltanto dal punto di vista scolastico, ma soprattutto dal punto di vista umano».

«Maura non era soltanto colei che accresceva il bagaglio culturale dei suoi ragazzi, ma era colei che cercava di aiutare i ragazzi nella loro crescita personale coinvolgendoli in vari progetti come in quelli teatrali e negli scambi culturali con gli Stati Uniti e la Germania – prosegue -. Un punto fondamentale per tutti i suoi ragazzi non soltanto per gli anni scolastici, ma per tutta la loro vita, una docente che amava la propria missione».

«La nostra comunità sicuramente perde una persona dal cuore d’oro, ma non perde il suo ricordo che rimarrà impresso nella mente e nel cuore di tutti noi.

Tutta l’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia, augurando un buon viaggio a Maura».

«Ha educato generazioni di studenti, svolgendo un ruolo spesso determinante nella loro vita, anche dopo la scuola – ricorda il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, suo ex studente -. Anche per me è stato così. Tutti oggi la piangiamo, ma sarà bello il suo ricordo, quello delle sue grandi qualità, la sua travolgente simpatia e la sua enorme cultura. Ciao Maura, arrivederci prof, ci mancherai tanto».