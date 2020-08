Coronavirus, donna in ospedale a Grosseto: era stata in Russia. Nella Asl Sud Est 14 casi

GROSSETO – C’è un nuovo caso di Coronavirus a Grosseto. Si tratta di una donna di 54 anni rientrata dalla Russia, per la quale è stato necessario il ricovero nel reparto Covid dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 1 contatto che è stato immediatamente già posto in isolamento. Si tratta di soggetto asintomatico, sottoposto a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

La situazione dalle ore 14 del giorno 11 alle ore 14 del giorno 12 agosto evidenzia 14 nuovi casi in tutta la Asl Sud Est.

PROVINCIA DI AREZZO

– 1 donna di 17 anni – Sansepolcro. Asintomatica. Rientrata dalla Romania in isolamento domiciliare.

– 1 uomo di 53 anni – Cortona, contatto di caso. In isolamento domiciliare, asintomatico, originario di Pesaro.

– 1 donna di 30 anni – Cortona, contatto di caso, originaria di Milano. Paucisintomatica, in isolamento domiciliare.

– 1 donna di 32 anni – Bucine, rientrata dall’India. Già in isolamento, asintomatica.

– 1 uomo di 40 anni – Bucine, rientrato dall’India. Già in isolamento, asintomatico.

– 1 uomo di 40 anni – Terranuova Bracciolini. Rientrato dalla Romania, già in isolamento, asintomatico.

– 1 donna di 18 anni – Laterina Pergine Valdarno. Rientrata da Corfù, già in isolamento, asintomatica.

– 1 donna di 19 anni – Laterina Pergine Valdarno. Rientrata da Corfù, già in isolamento, asintomatica.

– 1 uomo di 19 anni – Laterina Pergine Valdarno. Rientrato da Corfù, già in isolamento, asintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 11 contatti, i quali stati immediatamente già posti in isolamento. Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

PROVINCIA DI SIENA

– 1 donna di 19 anni – Siena. In isolamento domiciliare, attualmente asintomatica. Rientrata da Corfù.

– 1 donna di 19 anni – Siena. In isolamento domiciliare, attualmente asintomatica. Rientrata da Corfù (nave Ancona).

– 1 uomo di 19 anni – Monteroni d’Arbia. Già in isolamento domiciliare perché contatto di caso, paucisintomatico, contatto di caso

– 1 donna di 19 anni – Colle Val d’Elsa. Asintomatica, in isolamento domiciliare. Rientrata da Corfù.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 15 contatti, i quali stati immediatamente già posti in isolamento. Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.