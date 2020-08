Campionati giovanili, tutti gli impegni dei talenti follonichesi nelle regate italiane

FOLLONICA – Saranno quattro i giovani atleti follonichesi a regatare nei campionati giovanili previsti per settembre. Giulio Mattanini si è infatti qualificato come primo in classifica generale fra i nati nel 2009 dopo le due tappe di qualificazione tenutesi a Torre del Lago Puccini e a La Spezia e parteciperà quindi alla Coppa del Presidente, importante campionato giovanile Optimist, che si terrà ad Arco fra l’1 e il 3 settembre.

Fra i Laser invece, per quanto riguarda la categoria Radial, Alessandro Fracassi e Filippo Carli si sono qualificati per i Campionati giovanili Laser, previsti a Salerno per i giorni fra il 10 e il 13 settembre, dopo tre tappe di selezione tenutesi a Follonica, Castiglione della Pescaia e La Spezia. Stesso risultato anche per Gianluca Fahr nella categoria 4.7, che a soli 12 anni e al primo anno da agonista riesce a strappare un prestigioso pass per una importante competizione nazionale.

Anche a Follonica, dopo il successo organizzativo del Campionato a squadre Optimist, la stagione agonistica non si ferma per la sezione locale della Lega Navale Italiana, con in programma ancora la 2a Regata Nazionale Classe Conteder, che si terrà nel golfo fra il 5 e il 6 settembre, ma soprattutto il Campionato Italiano Classi Olimpiche (17-20 settembre), organizzato assieme al CNF e il CNS, che coinvolgerà centinaia fra atleti e accompagnatori in una stagione sportiva chiave in ottica Tokyo 2021.