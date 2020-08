Scompare a 17 anni: da venerdì non si hanno più notizie

GROSSETO – Diciassettenne scomparsa a Grosseto. Non si hanno sue notizie da venerdì sera, intorno alle 20,30.

La ragazza si chiama Elena Miruna Nemteanu, è nata il 24 giugno 2003, è alta 1,65 circa, ha capelli castani lunghi e occhi marroni, e venerdì sera si è allontanata da casa senza telefono.

Elena è residente a Grosseto e vive con la sua famiglia, i genitori e un fratello più piccolo, di origine rumena.

Il vestito nella foto è quella che aveva al momento della scomparsa. Indossava scarpe da ginnastica bianche.

Per qualsiasi segnalazione potete contattare le forze dell’ordine o la madre di Elena, Maria Mihaela Nemteanu al numero 3201121282.

“Abbiamo passato il primo pomeriggio insieme, siamo tornate intorno alle 15.30 dall’estetista, e io mi sono messa a cucinare – racconta la mamma -. Lei è rimasta in casa, la vedevo nervosa. Poi è uscita intorno alle 20.30, ma non mi ha detto dove andava. Non ha portato niente con sé, neanche il cellulare. La mia paura più grande è che abbia lasciato l’Italia”.