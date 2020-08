Oltre 14 milioni per strade e scuole: il Consiglio provinciale approva il bilancio di previsione

GROSSETO – Approvato in Consiglio provinciale il bilancio di previsione che definisce il programma degli investimenti per il triennio 2020/2021.

“La Provincia di Grosseto è in grado anche quest’anno di mettere in campo un investimento record su strade e scuole, facendo ricorso ad una serie di operazioni di rinegoziazione dei mutui e riducendo tutte le altre spese” spiega il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il bilancio di previsione di quest’anno porterà risultati positivi – prosegue -, ma c’è grande preoccupazione per il futuro. La situazione a livello nazionale, compresa la riduzione delle entrate nelle casse delle Province a causa del Covid, è estremamente preoccupante e diventerà insostenibile a partire dal 2021 se il Governo non metterà a disposizione di tutto il sistema degli Enti locali maggiori risorse di parte corrente per la manutenzione di strade e scuole”.

“Per quest’anno – va avanti Vivarelli Colonna -, grazie a una buona gestione dei conti, siamo riusciti, facendo i salti mortali, a garantire investimenti proprio sulla viabilità e gli istituti scolastici, che hanno esigenze importanti”.

“Per le scuole e gli impianti sportivi – confermano i consiglieri provinciali Olga Ciaramella, con delega alla Scuola, e Marco Biagioni, con delega alla Viabilità – abbiamo a disposizione un milione e 100mila euro di risorse proprie, ai quali si aggiungono oltre 500mila euro per la manutenzione ordinaria su scuole e strutture sportive. In programma ci sono risposte importanti che daremo a strutture che attendono da tempo interventi. Oltre 10 milioni di euro sono destinati ai lavori per la viabilità, cui si aggiungono i lavori di manutenzione ordinaria superando 11 milioni di euro: queste cifre ci permettono anche di andare a investire sulla sicurezza stradale, creando rotatorie in punti della provincia soggetti a incidenti”.

“Da non dimenticare – continua Vivarelli Colonna – che dovevamo ripianare il – un milione e 200mila euro in parte corrente, cifra dovuta al fatto che la Corte dei Conti ha richiesto all’Ente provinciale interventi correttivi al bilancio delle annualità 2015 e 2016, provvedimento a cui, con grande professionalità, l’Amministrazione provinciale ha ottemperato, nonostante il momento di difficoltà. In primis attraverso politiche di contenimento della spesa e la rinegoziazione dei mutui, che ha portato nelle casse provinciali oltre 800mila euro”.

“Inoltre – va avanti – l’Amministrazione provinciale ha finalmente ottenuto dalla Regione il rimborso di quanto già realizzato ed anticipato per somme urgenze, di 2 milioni e 500mila euro di lavori per gli eventi alluvionali dello scorso anno. Insomma, la Provincia ha dovuto far fronte a rilevati errori di gestione del bilancio risalenti agli anni 2015 e 2016, anni in cui in centrosinistra amministrava la Provincia”.

“Il bilancio di previsione – conclude Vivarelli Colonna -, proprio per la nostra abitudine ad essere prudenti, è stato redatto tenendo conto delle risorse che attendiamo dallo Stato (e non solo) relative all’emergenza Covid. Queste cifre saranno inserite con la variazione di bilancio di fine settembre, così da avere un quadro più dettagliato delle risorse disponibili”.

SERVIZIO EDILIZIA – scuole ed edifici provinciali

INVESTIMENTI – Piano Triennale O.O.P.P.

Annualità 2020

Nella programmazione del Piano Triennale OO.PP. sono previsti per il 2020 investimenti per quanto riguarda le scuole e gli impianti sportivi per un totale di € 1.100.000,00:

Piscina provinciale di Grosseto – Interventi straordinari per il rifacimento della copertura

Importo € 120.000,00 nel 2020 (altri 180.000,00 € nel 2021)

Sostituzione dei controsoffitti pesanti e rifacimento porzione di copertura all’Istituto tecnico industriale in via Brigate Partigiane a Grosseto

Importo € 155.000,00 nel 2020 (altri 100.000,00 € nel 2021)

Adeguamento locali in via della Prefettura a palazzo del Governo per il trasferimento del centro per l’Impiego di Grosseto

Importo € 196.000,00 nel 2020

Bonifica amianto e sostituzione della copertura del magazzino e deposito all’Azienda agraria in località Macchiascandona (Gr)

Importo € 130.000,00 nel 2020

Realizzazione dell’impianto antincendio e adeguamento alla norma sede distaccata dell’Istituto tecnico commerciale di Grosseto in viale Monterosa

Importo € 100.000,00 nel 2020

Lavori di adeguamento impianto antincendio e consolidamento della scala di ingresso dell’Istituto Baccarini di Orbetello

Importo € 101.000,00 nel 2020

Adeguamento ai carichi statici e ristrutturazione della palestra a servizi dell’istituto tecnico industriale di Manciano

Importo € 300.000,00 nel 2020

MANUTENZIONE ORDINARIA

– Manutenzione ordinaria SCUOLE 2020 Importo € 425.755,97

– Manutenzione ordinaria su edifici NON scolastici 2020 Importo € 84.841,07

EMERGENZA COVID-19

– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Importo € 750.000,00

– Decreto del Ministero Istruzione n. 77/2020 di riparto dei 30 milioni per interventi urgenti di edilizia scolastica stanziati dal DL rilancio

Importo € 80.000,00

SERVIZIO VIABILITA’ – strade provinciali e SR 74

INVESTIMENTI – Piano Triennale O.O.P.P.

Annualità 2020

Nella programmazione del Piano Triennale OO.PP. sono previsti per il 2020 investimenti per quanto riguarda le strade per un totale di oltre 10 milioni

INTERSEZIONE SP VALMARINA- PEDEMONTANA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

Importo € 500.000,00 nel 2020

RIFACIMENTO CORPO STRADALE E BITUMATURA – SP 75 Pescia Fiorentina

Importo € 300.000,00 nel 2020

RIPRISTINO TRATTO STRADALE IN FRANA CON PALIFICATA IN C.A. – SP 21 Terzo

Importo € 500.000,00 nel 2020

INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA – SP 125 Montorsaio

Importo € 300.000,00 nel 2020

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

Importo € 339.661,88 nel 2020

03742 – SP 160 Amiatina. Interventi di ripristino della carreggiata stradale interessata da movimenti franosi di valle alle progr. Km 42+820 e progr. Km 45+000

Importo € 700.000,00 nel 2020

02339-03740 SP 64 Cipressino – Lavori di messa in sicurezza e di variante al tracciato attuale nel tratto progr. km 20+500 loc.Casalino

Importo € 2.200.000,00 nel 2020

03741 – REALIZZAZIONE DI PALIFICATE IN CEMENTO ARMATO E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE

SP 5 Galleraie

Importo € 830.000,00 nel 2020

03550 – Progetto per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione fra la SP 152 “Aurelia Vecchia” e via G.Leopardi nel Comune di Follonica

Importo € 180.000,00 nel 2020

Manutenzione zona Nord. Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni statiche e funzionali di ponti

Importo € 400.000,00 nel 2020

COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA – Puntone

Importo € 100.000,00 nel 2020 (altri 150.000,00 € nel 2021)

RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE MEDIANTE BITUMATURA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE

SP 127 Pantano

Importo € 400.000,00 nel 2020

RIFACIMENTO CORPO STRADALE E BITUMATURA -Zona SUD

Importo € 350.000,00 nel 2020

RIFACIMENTO CORPO STRADALE E BITUMATURA – SP 160 Amiatina

Importo € 200.000,00 nel 2020 (altri 700.000,00 € nel 2021)

RIFACIMENTO CORPO STRADALE E BITUMATURA – SP 152 Aurelia Vecchia

Importo € 400.000,00 nel 2020

RIPRISTINO/SOSTITUZIONE BARRIERE METALLICHE INCIDENTATE SULLE STRADE PROVINCIALI

Importo € 309.861,88 nel 2020

03876 – S.P. 64 “CIPRESSINO” Lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione con la S.P. 139 “PIANI ROSSI” , nel centro abitato di Santa Rita.

Importo € 50.000,00 nel 2020 (altri 250.000,00 € nel 2021)

SR 74 Maremmana – Realizzazione di nuovo ponte ad una corsia alla progressiva km 35+500 – Pontelungo

Importo € 200.000,00 nel 2020 (altri 296.000,00 € nel 2021)

04188 SP152 Aurelia Vecchia – Manutenzione straordinaria della carreggiata stradale al fine della tutela della pubblica incolumità dalla prog km 42+00 alla prog km 46+000 e dell’opera d’arte su emissario San Rocco

Importo € 319.836,96 nel 2020

S.P. 95 SFORZESCA Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento del rilevato Stradale

Importo € 290.000,00 nel 2020

S.R. 74 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 3+400 – Ponte sul Magione

Importo € 600.000,00 nel 2020

S.R. 74 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 35+500 – Pontelungo

Importo € 500.000,00 nel 2020

SP 64 CIPRESSINO – INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO LOC ZANCONA/MAGLIESI

Importo € 181.400,00 nel 2020 (altri 1.000.000,00 € nel 2021)

MANUTENZIONE ORDINARIA

ZONA NORD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità 2019-2020

Importo € 1.315.227,46

ZONA SUD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità 2019-2020

Importo € 1.587.376,29