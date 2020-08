Nuoto open, a Marina di Grosseto si assegna il titolo nazionale dei 5 chilometri

MARINA DI GROSSETO – Le acque maremmane pronte a ospitare il campionato italiano nuoto open organizzato dalla società Olimpic nuoto Napoli con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto. La manifestazione sportiva, che si svolgerà a Marina di Grosseto e assegnerà il titolo nazionale assoluto sulla distanza di 5 chilometri in mare, si svolgerà il 21 agosto nelle acque davanti allo stabilimento balneare Dolce vita.

La formula ‘open’ prevede che possano partecipare anche atleti di altre nazioni, motivo per cui tra i circa 200 nuotatori iscritti al Campionato e provenienti da tutta Italia si registrano anche atleti dalla Francia, dalla Spagna e dall’Inghilterra.

Il campionato avrà inizio alle 8 e proseguirà per tutta la mattinata fino alle 14 circa con le premiazioni. Sono in programma due turni di gare: la prima riservata alla donne, l’altra agli uomini. Questo nel rispetto della normativa anti Covid, per arginare il rischio di assembramento.