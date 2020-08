L’Academy Maremma elegge i suoi consiglieri, ecco tutti i nomi del direttivo

ORBETELLO- Eletto nei giorni scorsi il primo consiglio direttivo dell’Academy Maremma, la società puro settore giovanile, nata dalla fusione delle giovanile dell’Albinia e dell’Orbetello Scalo, in stretta sinergia con l’Atletico Maremma.

Alla presidenza è stato eletto Cristiano Vettori, vice presidente Giovanni Della Volpe, espressione della compagine lagunare. Altri componenti del consiglio direttivo sono: Sandro Sbrilli, Daniele Morini, Franco Cameli, Sara Zauli e Antonio D’Arrigo. Con la nomina del consiglio direttivo prende il via ufficialmente uno dei progetti più ambiziosi in ambito giovanile che si siano registrati negli ultimi anni in Maremma. Saranno 25 gli allenatori pronti a prendersi cura dei ragazzini che vanno dalla scuola calcio agli allievi, due per squadra, 4 i campi su cui i ragazzi dell ‘Academy Maremma potranno contare per svolgere tutte le attività previste, allenamenti e partite; Orbetello Scalo, Polverosa, San Donato e Albinia. Il tutto supportato da una struttura organizzativa di prim’ordine. Nulla sarà lasciato al caso per garantire il divertimento, la crescita psico-fisica e calcistica dei ragazzi che a vario titolo entreranno nei quadri della scuola calcio e nelle formazioni giovanili.

“L’obiettivo è quello di creare un polo di attrazione – ha diramato la società – capace di diventare sempre più nel tempo il punto di riferimento per i giovani dell’intera fascia sud della Maremma che con il calcio e attraverso il calcio possano diventare prima ancora che degli ottimi giocatori delle ottime persone. Crescere con sani valori, divertendosi in un ambiente sano e poi, perché no, fare emergere e dare sfogo alle proprie attitudini e capacità anche dal punto di vista calcistico”.