Futura ammoderna gli impianti per il trattamento di rifiuti alle Strillaie

GROSSETO – Futura S.p.A., società che gestisce i rifiuti urbani indifferenziati e la frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata per i Comuni della provincia di Grosseto più 6 comuni della Val di Cornia, essendo concessionaria di lavori pubblici, ha avviato una indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16.7.2020, n. 76, per la realizzazione di un complesso di attività che riguardano tre progetti esecutivi per ampliare l’attuale linea di produzione.

I progetti riguardano in particolare: 1) l’implementazione della linea A1 del trattamento del rifiuto indifferenziato (RUI), con la modifica del capannone contenente la fossa di ricezione dei rifiuti stessi e la realizzazione di un nuovo sistema di trasferenza dei RUI direttamente dalla fossa di stoccaggio ai mezzi di trasporto; 2) l’implementazione della linea A1 del trattamento del rifiuto indifferenziato (RUI) con area di stoccaggio e carico del Combustibile Solido Secondario sfuso prodotto dalla selezione ( CSS) dei rifiuti stessi; 3) l’implementazione della linea A2 di trattamento dei rifiuti organici e sfasci verdi, con la realizzazione di una nuova tettoia per ricezione e preparazione del rifiuto verde. I lavori oggetto dell’appalto sono classificati come appartenenti alla sola Categoria prevalente di opere OG1 – class. III (non sono presenti ulteriori categorie) e l’importo complessivo posto a base di gara ammonta ad Euro 1.091.621,77, di cui Euro 55.346,55 per oneri della sicurezza; I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata possono presentare relativa manifestazione entro le ore 12 del 31 agosto 2020, inviando il modulo specifico all’indirizzo PEC futuraspa1@legalmail.it Trattandosi di una indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, Futura SpA, qualora il numero degli aspiranti operatori economici partecipanti, ed in possesso dei requisiti di legge, sia superiore a quindici si riserva la facoltà di individuare i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, tramite sorteggio pubblico. Qualora invece il numero degli aspiranti operatori economici partecipanti all’indagine di mercato sia inferiore a quindici, saranno invitati tutti i partecipanti in possesso dei requisiti di legge richiesti. L’avviso per la manifestazione d’interesse è pubblicato dal 10 agosto sulle pagine web www.futura-strillaie.it e https://new.comune.grosseto.it/web/novita/ e scadrà alle ore 12 del 31 agosto. I documenti relativi all’Avviso pubblico e il Modulo per partecipare sono reperibili a questo link: https://www.futura-strillaie.it/wp-content/uploads/2020/08/Avviso-indagine-di-mercato.pdf Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Catarsi