Coronavirus, la Maremma sorride: zero nuovi casi nelle ultime 24 ore

GROSSETO – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Maremma. E’ il secondo giorno consecutivo.

Diversa la situazione nel resto della Asl Toscana sud est, che oltre alla Provincia di Grosseto comprende anche quella di Arezzo e Siena, dove dalle ore 14 del giorno 10 alle ore 14 del giorno 11 agosto si evidenziano sette nuovi casi:

PROVINCIA DI AREZZO

• un uomo di 36 anni di Castiglion Fiorentino (rientrato dalla Francia)

• un uomo di Poppi di 29 anni (rientrato dall’Albania)

• un uomo di 20 anni di Cavriglia (rientrato da Corfù)

• una donna di Monte San Savino di 18 anni (rientrata da Corfù)

• un donna di 38 anni di Arezzo (rientrata dalla Romania)

• un uomo di Cortona di 60 anni.

I casi individuati sono tutti paucisintomatici o asintomatici e osservano la misura della quarantena al proprio domicilio.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, ad oggi, complessivamente 17 contatti, i quali stati immediatamente già posti in isolamento (ove non lo erano già). Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

PROVINCIA DI SIENA

• una donna di Colle Val d’Elsa di 18 anni (rientrata da Corfù), paucisintomatica in isolamento al proprio domicilio.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato cinque contatti, i quali stati immediatamente già posti in isolamento. Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.