Un altro giovane per il Follonica Gavorrano, è il difensore Ampollini

FOLLONICA – L’Us Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Federico Ampollini, classe 2000, difensore, proveniente dal Rende, con il quale ha disputato quattordici partite in serie C nella passata stagione. Uscito dal settore giovanile del Monza, Federico è stato protagonista assoluto all’esordio in serie D con il Seregno (23 presenze). Vanta anche quattro gare alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di serie D.

A Federico il più grande benvenuto nella famiglia biancorossoblù.

LA SCHEDA

FEDERICO

AMPOLLINI

NATO IL 1 febbraio 2000

A Milano

RUOLO Difensore

ALTEZZA 1,88 m.

Esordio in serie C il 25/8/2019 in Rende-Bisceglie 0-1

Ha disputato quattro incontri della Viareggio Cup 2019 con la maglia della Rappresentativa di serie D