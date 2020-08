Rosa quasi completa, Follonica Gavorrano in cerca di un giovane portiere

FOLLONICA – Sistemata la difesa con l’arrivo del talentuoso difensore Federico Ampollini, scuola Monza, il Follonica Gavorrano ha praticamente chiuso un mercato di prima qualità. Per completare la rosa a disposizione mister Giancarlo Favarin, il direttore generale Filippo Vetrini è alla ricerca di un portiere 2001. “Vogliamo inserire nel nostro organico – spiega Vetrini – un portiere 2001 che si giochi la maglia da titolare con il nostro talentino Francesco Ombra, classe 2002, che ha già debuttato lo scorso anno con la nostra maglia in serie D e che due anni fa è stato il portiere titolare della nazionale under 18 dilettanti”.

Nella prima parte della preparazione, che si concluderà il 14 agosto, Ombra sarà affiancato da Alex Barbanera, aggregato dalla Juniores. In casa biancorossoblù si respira un’aria serena, per la consapevolezza di aver allestito una rosa che può garantire un ruolo da primattore. “Sono soddisfatto – prosegue il direttore generale – per l’organico che abbiamo messo in piedi; abbiamo ringiovanito, ma siamo andati ad accontentare mister Favarin con giocatori che nonostante la giovane età hanno una buona esperienza in categoria”.

Il Follonica Gavorrano si presenterà al via del campionato di serie D con la volontà di diventare protagonista: “Sarà un bellissimo campionato, specie se le toscane saranno inserite nello stesso girone, con la presenza del glorioso Siena, del Prato, dell’Aglianese”.

“Sono già iniziate le prime schermaglie – sottolinea Vetrini – nessuno spende nulla: c’è chi dice che si vuole divertire dopo aver preso Brega, Remedi e Colombini, oppure chi dice di aver speso un quinto delle altre con Grassi e Bortoletti. Discorsi che fanno parte del gioco e devo anche dire che è piacevole che i derby inizino già con la dialettica fra i dirigenti, in attesa di far parlare il campo”.