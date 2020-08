Nuova cartellonistica al Parco delle Biancane: più informazioni per i turisti

MONTEROTONDO MARITTIMO – In tutto il Parco delle Biancane il Comune di Monterotondo Marittimo ha provveduto ad aggiornare la cartellonistica, implementando le informazioni a disposizione del turista per rendere più piacevole e completa la visita.

Il Parco naturalistico delle Biancane rappresenta una delle principali attrazioni turistiche di Monterotondo Marittimo con le sue manifestazioni geotermiche che sono ben visibili. E’ sempre aperto, con ingresso gratuito.

Grazie alla recente apertura del Mubia, Geomuseo della Biancane, la visita può essere arricchita attraverso la conoscenza delle cause sotterranee che provocano i fenomeni geotermici in superficie.

Al Mubia è possibile richiedere anche le innovative audioguide a conduzione ossea, pagando il biglietto di ingresso. Questo dispositivo innovativo consente di visitare il Parco delle Biancane in totale libertà ascoltando le spiegazioni e al tempo stesso sentendo i rumori esterni. Il tutto in modo non invasivo e con un piacevole effetto sorpresa: la voce narrante, infatti, si attiverà automaticamente passando davanti a un luogo, a una pianta o ad un fenomeno geotermico di particolare interesse, che richiede una spiegazione o un approfondimento. Le audioguide sono disponibili in 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il Parco delle Biancane è il primo in Toscana ad aver adottato le audioguide a conduzione ossea con realtà sonora aumentata.