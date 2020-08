Marina di Grosseto capitale regionale delle bocce da spiaggia, in palio le finali nazionali

MARINA DI GROSSETO – Torna sulle spiagge toscane Beach Bocce, la specialità da spiaggia di Federazione Italiana Bocce che ha organizzato il Tour Nazionale 2020 con tappe in tutta Italia. Dopo la promozione del 2018 e la prima edizione 2019, quest’anno le adesioni sono aumentate.

Ottima in particolare la risposta in Toscana, con Marina di Grosseto centro nevralgico, con ben 4 tappe, di un tour che si concluderà il 26 agosto al Camping Tripesce di Vada (Livorno). Si comincia l’11 agosto al Bagno Moby Dick, si prosegue il 12 al Bagno Nettuno, poi il 20 al Bagno Stella e il 24 al Bagno Kursaal. Il Tour Beach Bocce 2020 sarà presentato agli appassionati e alla stampa lo stesso 11 agosto alle 11.30 al Bagno Moby Dick in occasione della prima tappa: a svelare l’iniziativa sarà il presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti con il p residente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi. In ogni stabilimento si giocherà un torneo individuale, le iscrizioni sono aperte, in palio la medaglia d’oro e il pass per le finali nazionali di Beach Bocce 2020, organizzate da Federbocce per il 4-5 settembre a Cattolica (Rimini).