GROSSETO – Incidente sulla strada provinciale della Trappola a Grosseto. Un’auto ed un camper si sono scontrati, per cause in corso di verifica, e il camper è rimasto pericolosamente in bilico appoggiato al guard rail.

Le persone all’interno dei veicoli sono state prese in cura dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

di 2 Galleria fotografica incidente 10 agosto



La strada è stata temporalmente chiusa per la messa in sicurezza del mezzo da parte dei Vigili del fuoco. Al momento il traffico è regolare.