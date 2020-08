Contributi affitto: cambiano gli orari degli uffici di supporto alla presentazione della domanda

PIOMBINO – Cambiano gli orari e le sedi per il supporto alla presentazione della domanda online per il contributo affitto: mercoledì 12 e venerdì 14 agosto dalle 9.30 alle 13 saranno attive le postazioni della sede del Quartiere Porta a Terra (via dell’Arsenale 4) e dell’Urp del Comune (via Ferruccio 2).

Da lunedì 17 agosto fino alla scadenza del bando prevista il 28 agosto, le due sedi sopracitate saranno attive il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 13, a queste si aggiungerà la postazione del Centro Giovani negli stessi giorni dalle 15.30 alle 17.30.