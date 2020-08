La portiera dell’auto si blocca: bambino di sette mesi resta chiuso dentro

MARINA DI GROSSETO – Un bambino di sette mesi è stato soccorso dai sanitari del 118 e dalle Croce rossa di Grosseto dopo che la portiera dell’auto su cui il piccolo si trovava si è chiusa inavvertitamente.

L’auto era parcheggiata in una via di Marina di Grosseto. I genitori, che erano appena scesi dall’auto, hanno tentato di riaprire la portiera ma senza riuscirci e hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno forzato la portiera. Una volta tirato fuori dall’auto il bimbo è stato visitato dai medici che lo hanno trovato, fortunatamente, in buona salute.