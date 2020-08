ULTIM’ORA – Sub non torna in superficie: scattano le ricerche dopo l’immersione

MARINA DI GROSSETO – Un sub non è tornato in superficie dopo aver partecipato ad una immersione con altre persone nello specchio di mare di fronte alle isole Formiche, nella costa di Marina di Grosseto.

Sul posto stanno intervenendo insieme alla Guardia Costiera anche i vigili del fuoco. Su richiesta dalla Capitaneria di porto infatti per soccorrere il sub che non è risalito a galla sono stati chiamati i sommozzatori dei vigili del fuoco.

In questo momento si stanno dirigendo sul posto con l’elicottero Drago del nucleo di Cecina: a bordo 2 sommozzatori. Ci sono poi anche i nuclei sommozzatori di Firenze e Livorno.