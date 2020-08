GROSSETO – Un fine settimana all’insegna del caldo in tutta la Maremma. Temperature, come previsto, in aumento: a Grosseto si torna sopra i 35 gradi sia nella giornata di oggi che in quella di domani.

Per chi va al mare occhio al sole nelle ore più calde della giornata. Massime attorno ai 36 gradi nelle spiagge della zona sud della provincia, mentre a Follonica è previsto qualche grado in meno.

Quanto alle minime saranno prossime ai 20 gradi nel capoluogo e anche nelle principali località marittime della provincia. Più fresco soltanto sul Monte Amiata.

Non sono previste precipitazioni: vento debole in mattinata e moderato nel pomeriggio, comunque più intenso nella giornata di oggi rispetto a domani.

