Coronavirus, la Maremma sorride: nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore

GROSSETO – Dopo quattro giorni, oggi non si registrano nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto. Dal 5 agosto in Maremma si contano otto nuovi positivi. Fortunatamente, nella giornata di oggi, il trend di crescita si è fermato.

La situazione dalle ore 14 del giorno 7 agosto alle ore 14 del giorno 8 agosto, relativa al fenomeno della diffusione del Covid nel territorio della Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo, Siena) evidenzia cinque nuovi casi:

• due nel Comune di Montevarchi – un uomo di 19 anni rientrata da un viaggio all’estero e una donna di 27 anni;

• due uomini di 19 anni nel Comune di sorveglianza di Siena, rientrati da una vacanza all’estero;

• una donna di 19 anni nel Comune di sorveglianza di Castelnuovo Berardenga, rientrata da una vacanza all’estero.