Torna la rubrica #tuttoweekend: ecco gli eventi del fine settimana in Maremma

ALBINIA – Altra novità di questa edizione dell’Orbetello Piano Festival sarà l’incontro con l’associazione Filosofia in movimento, la cui attività sarà illustrata dal segretario generale Antonio Cecere . L’associazione, la sera di venerdì 7 agosto (ore 21.30), alla Torre Saline di Albinia (Orbetello), in seno alla rosa di eventi culturali presentati da Orbetello Piano Festival, tratterà il libro di Giovanni Magrì Popolo nazione ed esclusi. Tra mito e concetto (Castelvecchi 2020). Ne discuteranno con l’autore Giacomo Marramao e Bruno Montanari . Presenterà l’evento Enrico Bistazzoni . Grazie alla disponibilità degli ospiti la partecipazione alla serata potrà essere gratuita. LINK

MONTE ARGENTARIO – In località Le Piane “Drive-in” , una serata al cinema con un formato ispirato al passato ma che oggi permette di rispettare il distanziamento sociale. Seduti comodamente in auto si potranno gustare le otto proposte cinematografiche in calendario suddivise in quattro serate. Nel corso di ogni serata due proiezioni, la prima adatta a grandi e piccoli e la seconda consigliata a un pubblico adulti. Venerdì 7 agosto alle 20,30 Inside-out , a seguire Scream .

MONTEMERANO – Due appuntamenti, d’argomento diversissimo ma entrambi da non perdere, alla Biblioteca di Storia dell’arte e in piazza del Castello, a Montemerano (Manciano), nel primo fine-settimana d’agosto. Venerdì 7 agosto Lorenzo Baldacchini , studioso di biblioteconomia e autore di studi e volumi sul libro antico, terrà nel giardino della Biblioteca una conversazione su La Bibbia Amiatina. Un antico manoscritto miniato e il suo viaggio nel tempo e nello spazio. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – L’associazione culturale e galleria d’arte Arti in corso di Magliano in Toscana presenta dall’1 al 28 agosto la mostra/vetrina Ensemble, patrocinata dal Comune. Sei artisti, locali e non, alcuni che hanno già esposto da Arti in corso, altri che avrebbero dovuto esporre quest’anno, allestiranno le loro opere in un insieme (ensemble) che potrà essere visto solo dalla porta a vetri della galleria. LINK

ISTIA D’OMBRONE – Serata di beneficenza il 7 agosto dalle 20 alle 23.45 al Ristorante Poggio Cavallo i cipressi, strada provinciale Santa Mariae 30 Istia d’Ombrone (Grosseto). Evento musicale con la band Daniele si nasce nei successi di Renato Zero e cena/degustazione di prodotti tipici a km0. Parte dell’incasso sarà devoluti alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. LINK

GROSSETO – L'associazione culturale Recondite armonie non si ferma e presenta "Recondite armonie d'estate 2020"; una rassegna di quattro appuntamenti dedicati al pianoforte e alla musica da camera con pianoforte che si svolgeranno nel centro storico di Grosseto nello spazio del Chiostro del Convento di San Francesco, luogo tra i più belli e significativi della città. Si inizia con ben due concerti dedicati ai giovani pianisti, venerdì 7 agosto ore 20 con Emma Vivarelli , Lucrezia Chiella , Andrea Colicchio , Ilian Colicchio , Frida Favilli , Alberto Della Monaca , Matilde Volpe , Sofia Symonds , Jacopo D'Ambra e sabato 8 agosto alle 21 con Naomi Blank , Dan Blank , Daniele Greco , Allegra Rossi , Alessio Tonelli ; alcuni di loro sono giovanissimi, altri già premiati al Concorso Pianistico Internazionale indetto da Recondite Armonie lo scorso Giugno 2019 al Teatro Comunale degli Industri, altri ancora provengono dalle scuole musicali di Gran Bretagna e Svizzera. Accomunati dal fatto di non aver avuto modo di esprimere le loro potenzialità nei mesi passati a causa della pandemia, finalmente torneranno ad esibirsi dal vivo. LINK

GROSSETO – La voce di Sara Donzelli , cofondatrice insieme a Giorgio Zorcù dell’Accademia Mutamenti, è la protagonista dell’appuntamento della rassegna “Grosseto in scena” in programma venerdì 7 agosto alle 21.30 al giardino dell’Archeologia. LINK

GROSSETO – Venerdì 7 agosto alle 19 in Piazza Baccarini il nuovo appuntamento con “Maam in piazza, la cultura che unisce”. LINK

GROSSETO – Un libro sui viaggi, una performance di danza, un laboratorio di erboristeria. Tre eventi in un giorno al Museo di storia naturale della Maremma. Si comincia alle ore 18.30 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura con la presentazione de “Il viaggio dei viaggi” di Gianluca Barbera: «Un romanzo – spiegano al museo – che rende omaggio alle grandi narrazioni di viaggio e al mito di autori come Salgari e Verne. Gianluca Barbera costruisce un libro-mondo che è un percorso di scoperta e di continuo stupore. E ci guida nel più sognato dei viaggi: quello nel tempo». Alle ore 20 tutti nella sala dell’acqua del museo per “Madre Terra”, la performance di danza proposta dal progetto “Respiri di bellezza” ideato e promosso da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva. LINK

GROSSETO – Nuovo appuntamento per il “firmacopie” con l’autore alla libreria Mondadori. Venerdì, 7 agosto dalle 17 alle 19.30 alla Mondadori in corso Carducci 9, la giornalista Jule Busch incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo ultimo libro “La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini” . LINK

CAPALBIO – Capalbio Libri raggiunge nel 2020 il traguardo della 14° edizione e scopre per la prima volta Piazza della Repubblica, nella frazione di Borgo Carige, ai piedi del castello medioevale di Capalbio (Gr). Venerdì 7 agosto alle ore 19:30 torna a Capalbio Libri la formula della presentazione di due libri nella stessa serata dedicata al genere letterario “noir”: protagonisti Roberto Costantini , con il suo romanzo giallo “Anche le pulci prendono la tosse” (Solferino) ambientato nel bergamasco, che racconta di un traffico di mascherine ai tempi dell’emergenza da Coronavirus; e Romana Petri , autrice del romanzo “Figlio del lupo” (Mondadori), che ricostruisce a regola d’arte il mito di Jack London, scrittore, giornalista e drammaturgo statunitense in un’avvincente biografia romanzata. LINK

CAMPAGNATICO – I due ultimi concerti della rassegna Gli artisti del territorio andranno in scena venerdì 7 e domenica 8 agosto al Teatro Rossi di Campagnatico alle 21. Venerdì a salire sul palco sarà il pianista Francesco Ianniti Piromallo (musica d’autore), mentre sabato si svolgerà lo spettacolo Songs we love most, Lilofe Bittrich canta Peter Anthony. LINK

SCARLINO – In occasione della serata conclusiva dell’apprezzata rassegna Castello d’Autore di Scarlino venerdì 7 agosto, alle ore 21.30 presso la Rocca Pisana di Scarlino, l’Ort Orchestra della Toscana assieme a Mya Fracassini (voce), porteranno un nuovo coinvolgente progetto che vedrà protagoniste le opere di Lucio Battisti riarrangiate da Gianpaolo Mazzoli. LINK

PUNTONE – Nel centro urbano capoluogo e al Puntone di Scarlino, da giovedì 23 luglio, l’associazione Antares in collaborazione con il Comune di Scarlino organizza i Mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato. Gli stand saranno allestiti in via IV novembre a Scarlino e in piazza Dani al Puntone. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Al Festival Santa Fiora in musica un viaggio attraverso il Sud America con brani famosi come Besame mucho, Libertango e molti altri ancora. Venerdì 7 agosto, alle 21.30, all’Auditorium della Peschiera, appuntamento con la musica dei Pontormo Sax Quartet che incanterà il pubblico in “Latin Mood”. Il quartetto è composto da Sandro Tani, sax soprano; Marco Vanni, sax contralto; Giovanni Baglioni, sax tenore e Omar Daini, sax baritono. LINK

SABATO 8 AGOSTO

CAMPAGNATICO

CAPALBIO

CAPALBIO – Capalbio Libri raggiunge nel 2020 il traguardo della 14° edizione e scopre per la prima volta Piazza della Repubblica, nella frazione di Borgo Carige, ai piedi del castello medioevale di Capalbio. Sabato 8 agosto alle ore 21:30 è la volta del giudice emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro per la funzione pubblica del Governo Ciampi Sabino Cassese, con il suo saggio “Il buon governo. L’età dei doveri” (Mondadori), secondo cui studiare le forme politiche dell’attualità vuol dire confrontarsi con realtà parziali e contraddittorie: nonostante le incertezze, le luci e le ombre del nostro Paese, l’Italia ha ancora qualcosa da offrire. LINK

FOLLONICA

FOLLONICA – “Novecento”, il monologo con Eugenio Allegri, torna a calcare la scena teatrale di Follonica. L’appuntamento è per sabato 8 agosto al Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda nell’ambito della rassegna estiva “Il teatro fuori dal teatro”. LINK

FOLLONICA -L’arte fa parte della tradizione di Follonica ed è presente da sempre nel tessuto sociale cittadino; in questo periodo manifesta tutta la sua vitalità, attraverso la mostra estiva di pittura dell’associazione artistica Golfo del sole. Come ogni anno l’associazione fa esporre ai propri affiliati i quadri più belli, nei pannelli allestiti tra piazza Niccola Guerrazzi e piazza del Popolo, nel cuore della passeggiata serale del lungomare, dove cittadini e turisti possono ammirare le opere pittoriche degli artisti, che, essendo presenti, sono disponibili per illustrare quanto hanno espresso sulla tela, apprezzando anche la più piccola curiosità riferita al loro lavoro. LINK

GAVORRANO

GAVORRANO – Da sabato 25 luglio – inaugurazione alle ore 18 – fino al 31 agosto la Porta del Parco, Centro Congressi del Parco delle Colline Metallifere, Piazzale Livello +240, Pozzo Impero a Gavorrano, ospita la mostra “Sindoni l’identità perduta” della pittrice Carla Moscatelli. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Al Maam sabato 8 agosto alle 18 e alle 19 “Pillole di archeologia live” con l’archeologo Simone Moretti volto delle Pillole di Archeologia online, che vi condurrà alla scoperta della Sala dell’Antiquarium dove sono custoditi alcuni tra i reperti più belli e meglio conservati del Museo. LINK

GROSSETO – L’associazione culturale Recondite armonie non si ferma e presenta “Recondite armonie d’estate 2020”; una rassegna di quattro appuntamenti dedicati al pianoforte e alla musica da camera con pianoforte che si svolgeranno nel centro storico di Grosseto nello spazio del Chiostro del Convento di San Francesco, luogo tra i più belli e significativi della città. Si inizia con ben due concerti dedicati ai giovani pianisti, venerdì 7 agosto ore 20 con Emma Vivarelli, Lucrezia Chiella, Andrea Colicchio, Ilian Colicchio, Frida Favilli, Alberto Della Monaca, Matilde Volpe, Sofia Symonds, Jacopo D’Ambra e sabato 8 agosto alle 21 con Naomi Blank, Dan Blank, Daniele Greco, Allegra Rossi, Alessio Tonelli; alcuni di loro sono giovanissimi, altri già premiati al Concorso Pianistico Internazionale indetto da Recondite Armonie lo scorso Giugno 2019 al Teatro Comunale degli Industri, altri ancora provengono dalle scuole musicali di Gran Bretagna e Svizzera. Accomunati dal fatto di non aver avuto modo di esprimere le loro potenzialità nei mesi passati a causa della pandemia, finalmente torneranno ad esibirsi dal vivo. LINK

ALBERESE – Ci sono dei quadri fatti per essere ammirati, altri che invece invitano a passeggiarci dentro. La Maremma vista attraverso gli occhi di un pittore è una terra che ha il richiamo degli sconfinati orizzonti, della natura indisturbata e degli scorci romantici. Ancora una volta il pittore fiorentino Mauro Mannelli, che frequenta da anni Grosseto, stupisce con i suoi lavori che sono delle vere e proprie poesie scritte con pennello e tavolozza. La mostra “Butteri. La Maremma attraverso gli occhi di un pittore” potrà essere visitata dal 5 luglio fino al mese di agosto presso la Bottega di Alberese, ingresso libero, audioguida gratuita. LINK

MARINA DI GROSSETO – Sabato 8 agosto alle ore 18.30 al Piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana 13, si inaugura la mostra Dune – Arti Paesaggi Utopie, che starà su con orario 18 – 23 fino a sabato 22 agosto. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MONTEMERANO – Due appuntamenti, d’argomento diversissimo ma entrambi da non perdere, alla Biblioteca di Storia dell’arte e in piazza del Castello, a Montemerano (Manciano), nel primo fine-settimana d’agosto. Sabato 8 agosto sarà la volta di Mario Fraschetti – autore e regista teatrale, studioso di tecniche espressive e di animazione – che in piazza del Castello introdurrà l’incontro Da Campo de’ Fiori a Montemerano, cinquant’ anni di teatro. L’esperienza del Collettivo Il Campo a Montemerano e in Maremma e la nascita del Teatro Studio di Grosseto. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Forever rara fanm: Haiti attraverso lo sguardo femminile è una mostra originale e accattivante in programma nella Galleria Spaziografico dall’8 al al 20 agosto. Alberto Danelli espone una serie di stampe fotografiche che hanno per soggetto una band di ragazze haitiane. L’artista sarà presente all’opening, sabato 8 agosto – ore 18/20 – per introdurre il suo lavoro e celebrare l’evento insieme al pubblico. LINK

MONTIERI

GERFALCO – Un facile trekking estivo in ambiente notturno che dal paese di Gerfalco (Montieri) vi porterà in vetta a Le Cornate, la cima più alta (1.060 metri) delle Colline Metallifere. Un sette chilometri con 300 metri di dislivello. L’appuntamento è per sabato 8 agosto con Cai Grosseto. LINK

PIOMBINO – Sabato 8 e domenica 9 agosto nuovo appuntamento nel centro di Piombino per proseguire il viaggio tra gli oggetti dei tempi andati e la fantasia del presente.

PIOMBINO – David di Donatello come migliore attore non protagonista per il pluripremiato Dogman, Edoardo Pesce porta in scena, sabato 8 agosto, il suo “Kitarrevvòce”. Sul palco insieme all’attore il musicista Stefano Scarfone. LINK

PIOMBINO – Sabato 8 agosto il racconto continua al Parco archeologico di Baratti e Populonia con la visita teatralizzata all’Acropoli di Populonia “Sotto il cielo di Venere”. Sul filo della storia, Larthia e Clodia, due donne dell’antica città, si raccontano. L’apertura della biglietteria è alle 21 con inizio visite alle 21.15 e alle 22.30 LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Un fine settimana con doppio appuntamento al Festival Santa Fiora in musica. Sabato 8 agosto, alle 21, nel piazzale davanti al teatro Andrea Camilleri, si esibirà la Corale Padre Corrado Vestri, con una serie di brani tratti dai repertori realizzati negli ultimi 20 anni sotto la direzione del maestro Daniele Fabbrini. Il concerto del coro di Santa Fiora, formato da 30 elementi, spazierà dal genere sacro a quello operistico, dallo spiritual a quello popolare. LINK