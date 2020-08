GROSSETO – Rifiuti, sporcizia e anche una siringa. È quel che segnala una mamma vicino al campo di calcio di via Lago di Varano, a Grosseto.

«La zona è così già da tempo – racconta Francesca -. Questa è una zona frequentata da ragazzi che accedono agli impianti sportivi, nei parcheggi vicini anche stamani c’erano tanti camper».

di 6 Galleria fotografica degrado campo sportivo









«Io non sono di Grosseto, ma porto mio figlio a fare sport lì e avendo anche due gemelli di tre anni, per fortuna col passeggino, siamo stati a fare un giro ed ho visto questo scempio. Sporcizia, mascherine, bottiglie e questa siringa senza ago che potrebbe essersi staccato ed essere ancora lì, un pericolo per i bambini ma anche per gli animali».

«La situazione è la stessa già da alcuni giorni. Ho provato anche a segnalare la cosa alla Polizia municipale. Spero che qualcuno se ne occupi, perché oltre al degrado potrebbe esserci una situazione di pericolo per i più giovani».