Sicurezza: cinque nuove telecamere in città

PIOMBINO – Installate nuove telecamere di sicurezza nel giardino di piazza Ozanam.

“A seguito degli atti di vandalismo che hanno danneggiato il giardino – spiega Riccardo Gelichi, assessore ai Lavori pubblici – abbiamo voluto ampliare ulteriormente il sistema di videosorveglianza per garantire sicurezza e decoro in un’area molto frequentata della città e spesso teatro di iniziative di vario genere”.

Si tratta di cinque telecamere distribuite in due punti che andranno a monitorare l’interno del giardino e le due vie che lo costeggiano, via dell’Arsenale e via Cairoli.