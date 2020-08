Prelievi del sangue di domenica: aperto il distretto di via Don Minzoni

GROSSETO – Sono diventate ormai ordinarie le aperture dei centri prelievo il fine settimana. In particolare per quanto riguarda il distretto di via Don Minzoni, sarà possibile effettuare gli esami del sangue domenica 9 agosto, dalle 8 alle 12, tramite accesso diretto; solo domenica 16 agosto, l’attività sarà sospesa.

La programmazione delle attività di prelievo è mantenuta tale, anche nel periodo estivo, per venire incontro ai bisogni dei cittadini, come l’Azienda sta facendo ormai da alcuni mesi.