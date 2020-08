Grosseto, altro giovane rinforzo a centrocampo

GROSSETO – Secondo colpo di mercato del Grosseto, che prende a titolo definitivo il centrocampista Simone Nannola, classe 2001. Lo scorso anno per lui 19 presenze, 18 in campionato e una in coppa, con la maglia della Fidelis Andria, in serie D, dove ha messo a segno anche un gol.

Dopo l’arrivo del terzino Fomov, il Grifone rinforza il centrocampo con un giocatore veloce e tecnico che potrà ricoprire il ruolo di esterno, mezz’ala ma anche di mediano davanti alla difesa. La firma è arrivata poco fa al Centro sportivo biancorosso di Roselle, alla presenza del direttore generale Filippo Marra Cutrupi.