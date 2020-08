Vittoria Ausanio confermata dal Volley Vigili del Fuoco, continuerà con le giovanili

GROSSETO – Importante conferma della società dei Vigili del Fuoco: anche per la stagione 2020/2021 Vittoria Ausanio rimarrà nel team biancorosso per la quarta stagione consecutiva. Vittoria é riuscita ad ottenere ottimi risultati e grandi soddisfazioni a livello interprovinciale e regionale tra campionati vinti ed imprese sfiorate con la maglia dei Pompieri, diventando in breve tempo un importante punto di riferimento per il settore giovanile.

Ausanio guiderà i gruppi Under 13 e Under 14, dando così continuità al percorso iniziato la stagione precedente e purtroppo interrotto a causa del coronavirus; inoltre ricoprirà per il secondo anno consecutivo il prestigioso ruolo di selezionatore del Basso Tirreno per la categoria Under 14, scegliendo le migliori atlete classe 2007 tra le province di Grosseto, Pisa e Livorno e giocarsi il Trofeo dei Territori 2021. Ausanio sarà affiancata da Andrea Chiappelli nei panni di secondo allenatore, fresco di promozione come allievo-allenatore e smart coach.