GROSSETO – Qualche nuvole e temperature in aumento in una giornata, quella di giovedì 6 agosto in Maremma, che nel complesso vede un miglioramento delle condizioni climatiche.

Nel capoluogo le temperature minime dovrebbero restare stabili attorno ai 17 gradi, mentre le massime attese potrebbero aumentare di un paio di gradi, giungendo fino a quota 33 gradi.

Non sono previste precipitazioni atmosferiche, mentre raffiche di vento tra i 15 e i 20 chilometri orari sono attesi per tutta la giornata, direzione nord-nord est. L’aumento delle temperature è atteso in tutta la provincia.

