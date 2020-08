Il Follonica summer talk accende l’estate sul golfo: tre eventi gratuiti all’Arena Le Ferriere

FOLLONICA – Tre appuntamenti all’insegna del divertimento e del buon gusto, con un cast variegato e Paolo Ruffini mattatore e moderatore d’eccezione di un salotto serale che intratterrà il pubblico spaziando dalla cultura allo spettacolo, dallo sport alle tematiche sociali legate al territorio, alternando momenti di dibattito e dialogo a esibizioni artistiche e performance musicali raffinate.

Tutto è pronto per alzare il sipario sulla prima edizione del Follonica Summer Talk che martedì 11, venerdì 14 e martedì 18 agosto si terrà

nella splendida cornice serale del cinema all’aperto Arena Le Ferriere a Follonica.

Un format dinamico per una rassegna nuova di zecca, realizzato dall’agenzia Vera in collaborazione con il Comune di Follonica.

In questa estate 2020 in cui non è stato possibile organizzare la quarta edizione del Follonica Summer Festival, non si è voluto rinunciare al

consueto appuntamento che era diventato ormai un must dell’estate follonichese.

Dopo i lunghi mesi del lockdown, infatti, c’è tanta voglia di svago e di divertimento e il Follonica Summer Talk sarà un‘occasione per riscoprire uno spazio all’aperto di grande impatto visivo qual è l’Arena Le Ferriere che potrà ospitare fino a 250 persone (in base ai vincoli del dpcm in termini di distanziamento sociale), dove il pubblico potrà trascorrere tre serate piacevoli e spensierate, nel segno di una ritrovata socialità ma nel pieno rispetto di tutte le regole.

Carismatico e irriverente, il padrone di casa Paolo Ruffini sarà il gran cerimoniere di un talk show frizzante che accoglierà molti personaggi del mondo dello spettacolo e figure di spicco del territorio.

Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del maestro Claudia Campolongo affiancata nei vari appuntamenti da Beatrice Baldaccini, Giulia Sol, Rosy Messina e Marco Brioschi.

Il programma degli eventi avrà quella trasversalità in grado di soddisfare i gusti di tutto il pubblico, in ciascun appuntamento sarà consegnato all’ospite d’onore, vera e propria icona del cinema e dello spettacolo italiano, il Premio “Meraviglia Follonica”.

Il sipario si aprirà martedì 11 agosto e i protagonisti delle tre serate saranno svelati progressivamente, tra questi Lory Del Santo, Barbara

Bouchet, Herbert Ballerina e tanti altri.

In programma anche un omaggio in occasione del ventennale del Nido del Cuculo, celebre esempio di comicità toscana.

“In un anno difficile e complicato – spiega Paolo Ruffini – abbiamo deciso di non interrompere il progetto Follonica Summer inaugurando una nuova occasione come il Follonica Summer Talk per offrire al territorio e a tutta la cittadinanza tre serate gratuite con ospiti di prestigio. Al contempo parleremo di tematiche importanti e intratterremo il pubblico con attori, comici e cantanti in un ambiente unico ed esclusivo, sul modello di talk inventato tanti anni fa dal grande Maurizio Costanzo. Noi proporremo la stessa formula, seguendo il nostro motto #sempremeglio, per garantire uno spettacolo eccezionale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Follonica, a cui siamo molto grati per aver voluto dare continuità alla nostra attività su un territorio che amiamo”.

Da sottolineare che tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie, proprio in tal senso

sarà obbligatoria la prenotazione via mail (all’indirizzo info@vera.it) oppure via telefono e Whatsapp (al numero 346/3078370).

Un sistema studiato per tenere traccia delle presenze, come previsto dalla legge, e che contemporaneamente aiuterà gli ospiti a riservare i

posti disponibili.