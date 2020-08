Coronavirus: annullata la Fiera di Travale. Ma rimane l’impegno delle associazioni

MONTIERI – Nei giorni passati l’Amministrazione comunale di Montieri ha incontrato gli organizzatori della storica Fiera di Travale decretandone di fatto l’annullamento per l’edizione 2020, causa emergenza sanitaria.

In linea con quanto l’Amministrazione ha perseguito in materia di feste e sagre paesane in questa emergenza sanitaria, sia il presidente di Att che il presidente di Terra Nostra sono convenuti alla sofferta decisione, considerato la storicità e la valenza di questa importante Fiera zootecnica alla ribalta negli ultimi anni del palcoscenico nazionale e che si sarebbe dovuta svolgere il terzo fine settimana di settembre.

L’impegno delle associazioni però non si ferma qui, e con grande soddisfazione della Giunta comunale è stata accolta la volontà delle due di riversare una parte del loro impegno al ripristino e manutenzione dell’area fiera e altri manufatti della piccola frazione.

“Apprezziamo molto l’impegno delle nostre associazioni – riferisce l’assessore Massimo Biagini – che hanno manifestato gesti di solidarietà importanti e segnali che rendono la nostra Comunità orgogliosa e fiera di loro. L’impegno sarà quello di programmare una fiera per il 2021 ancora più bella e interessante. Questa la promessa dell’Amministrazione montierina”.