Carlo Cottarelli in Maremma: incontro pubblico su economia italiana e pandemia

ORBETELLO – Il gruppo consiliare Pd – Area riformista e il Pd di Orbetello hanno promosso, in collaborazione con la Libreria Bastogi, un’iniziativa con l’economista Carlo Cottarelli per venerdì 7 agosto alle 19 al locale “Era Ora”, all’interno dell’ex Idroscalo.

Cottarelli tratterà il tema “L’economia italiana prima, durante e dopo la pandemia”.

“Il gruppo consiliare e il Pd di Orbetello – spiegano – con questa iniziativa intendono offrire ai cittadini e agli ospiti del nostro territorio l’opportunità di approfondire e dibattere gli argomenti riguardanti l’economia nazionale in un periodo di grandi sconvolgimenti dovuti alla pandemia.

Per lo scopo abbiamo chiesto l’intervento di Cottarelli, perché, oltre ad essere una delle personalità più rilevanti nel panorama degli economisti nazionali, si caratterizza anche per la sua indipendenza dalle parti politiche, in modo che possa fornire lumi sui temi economici del momento, che, purtroppo, risultano troppo offuscati dalle varie propagande partitiche”.

