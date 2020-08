Al Teatro del baratto buoni spesa per chi “paga” l’ingresso con prodotti Coop

MANCIANO – Nasce una collaborazione tra Coop Unione Amiatina e l’associazione Creature Creative, organizzatrice del festival “A veglia, teatro del baratto” che si svolgerà a Manciano e nelle frazioni dal 10 al 20 agosto.

“Il comitato soci Coop, a seguito di una richiesta poi accolta – spiega la Coop amiatina – conoscendo la manifestazione e riconoscendone il valore, ha deciso di sostenerla con un contributo. Considerato che oggetto della manifestazione è il baratto e che il pagamento dell’ingresso agli spettacoli viene fatto con prodotti alimentari, è stato deciso che a chiunque ‘pagherà il biglietto’ con un prodotto a marchio Coop, l’organizzazione rilascerà una ricevuta o contromarca che, se presentata alle casse del negozio Coop di Manciano, darà diritto a un buono spesa omaggio di 2 euro. La Coop Amiatina, attraverso il lavoro volontario dei propri soci attivi, sostiene i propri territori di appartenenza con azioni dirette e con la realizzazione di attività sociali e solidali e anche attraverso l’attenzione e la vicinanza alle associazioni culturali e di volontariato”.

La direttrice artistica del festival, Elena Guerrini spiega “di essere molto felice della collaborazione con la Coop. Creature creative sta sviluppando fin da ora, in vista delle prossime edizioni, progetti di audience engagement (serie di azioni che coinvolgono il pubblico e lo affiliano), con tutte le realtà commerciali della provincia di Grosseto. Sono, dunque, molto orgogliosa di questa partnership, in un comune come Manciano, dove l’arte nutre il territorio e io territorio nutre l’arte. La Coop è stata la prima a partecipare a questo progetto di marketing legato all’arte e alla diffusione, in Maremma, della cultura del teatro e del baratto. Sulle nostre magliette, che faremo grazie al contributo di Coop, questo anno troverete scritto: ‘Festival A veglia, teatro del baratto arte che nutre e unisce’”.