52mila euro per la messa in sicurezza della strada della Chiocciolaia: al via i lavori

GROSSETO – Aperto il cantiere per la messa in sicurezza della strada della Chiocciolaia per una lunghezza parziale di 270 metri lineari, per un valore di 52mila euro.

La ditta Tenci è all’opera per ripristinare la sicurezza del manto stradale, con il rifacimento dell’asfalto.

“Grazie all’assessore Riccardo Megale, che ha seguito tutta l’operazione. Questo è il secondo stralcio dei lavori, che danno una risposta importante sia ai residenti sia a chi si trova a transitare nella zona” ha commentato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.