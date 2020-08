GROSSETO – Traffico rallentato alla rotonda sull’Aurelia, a Grosseto nord, dove è in corso un incidente stradale che vede coinvolte tre autovetture.

I tre mezzi si sarebbero scontrati restando bloccati in un tamponamento a catena. Al momento non sembra ci siano persone ferite, ma il traffico è rallentato a causa della presenza dei tre mezzi fermi sulla strada in entrata in città.