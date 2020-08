Si riducono i seggi elettorali, al via la consegna dei tagliandi di convalida per la tessera

MASSA MARITTIMA – E’ iniziata a Massa Marittima la consegna dei tagliandi di convalida da applicare sulla tessera elettorale in conseguenza della riduzione delle sezioni elettorali già annunciata.

La busta contenente i tagliandi sarà inserita all’interno della cassetta postale e devono essere applicati solo ed esclusivamente sulla tessera elettorale riportante in alto “Comune di Massa Marittima”.

Se il cittadino non è in possesso della tessera elettorale di questo comune, oppure il tagliando da applicare non riporta lo stesso numero presente sulla tessera elettorale, o ancora un membro della famiglia, al contrario degli altri, non ha ricevuto il tagliando di convalida, si deve contattare i numeri telefonici dell’ufficio elettorale del Comune: telefono 0566906230 o 0566906231.