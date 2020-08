Servizio mensa: aperte le domande online. Ecco come fare

PIOMBINO – Prosegue il percorso di digitalizzazione delle pratiche del Comune: dopo le cedole librarie e il contributo affitto anche l’iscrizione al servizio di mensa scolastica seguirà una procedura esclusivamente online.

Le iscrizioni per l’anno 2020/2021 rimarranno aperte fino al 24 agosto: sul sito del Comune sono disponibili tutte le informazioni e il link per accedere alla domanda online (https://www.comune.piombino.li.it/pagina2137_iscrizione-servizio-mensa.html). Per informazioni è possibile contattare gli uffici del servizio Pubblica istruzione al 334 6643133.

Per chi non avesse la possibilità di compilare la domanda online autonomamente il Comune ha predisposto due punti di assistenza: uno nella sede del quartiere Porta a Terra (via dell’Arsenale 4) e uno negli uffici del Comune a Riotorto (via De Amicis 34), entrambi attivi il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13.