Maremma Magazine: in edicola ed on line il numero di agosto

GROSSETO – La Maremma d’estate (ma non solo d’estate) è incredibilmente bella! Per scoprirla e viverla fino in fondo leggi Maremma Magazine. Il numero di agosto dell’unico mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze, è in edicola ed on line ed è come sempre pieno di cose belle.

Tantissimi anche questo mese i servizi sui più svariati temi affrontati nel mensile diretto da Celestino Sellaroli che dal 2003 racconta la Maremma e tutto ciò che di bello il nostro territorio offre: turismo, cultura, enogastronomia, storia, eventi, personaggi e molto di più!

Ne segnaliamo alcuni: «Voglia d’estate e soprattutto di… mare! Alla scoperta delle meraviglie nascoste della costa maremmana», «Maremma su due ruote, un tour in bici in cerca di spiagge e cale dell’Argentario» e «Grosseto, sarà una Festa di San Lorenzo diversa, ma non meno sentita».

E poi ancora i servizi dedicati al «Festival di Maremma, una bella rete di rassegne che valorizza il territorio con la cultura», «Pellegrino Artusi e le ricette più o meno legate al territorio “maremmane”» e all’«“E-state a Capalbio” con tanti eventi tra musica, cinema, libri, teatro e arte».

In evidenza anche un altro poker di approfondimenti su eventi e luoghi da scoprire: «Morellino Classica, tanti gli appuntamenti per un mese di agosto ricco di grande musica e di forti emozioni», «“La sera? …in centro!” a Grosseto tra shopping, art, fun & food», «Festambiente si farà! Torna ad agosto in Maremma il festival nazionale di Legambiente» e «Il Parco Faunistico del Monte Amiata, un paradiso tutto da scoprire».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per «Franci, il Frantoio che porta il nome di Montenero d’Orcia, del Monte Amiata e della Maremma nel mondo».

«Il vino del mese» è «Balbinus, il Vermentino in tiratura limitata della famiglia Terenzi».

Da citare, infine, per la rubrica «A Tavola | Il ristorante del mese» il focus sull’«Hotel Ristorante La Rosa dei Venti: una storia di passione, impegno e professionalità».

Insomma, un numero incredibile davvero super, assolutamente da non perdere, ricchissimo come sempre di contenuti, tutti da scoprire.

Maremma Magazine è in vendita in tutte le edicole della provincia di Grosseto e nella zona della Val di Cornia (basso livornese). Ma si può acquistare e leggere ovunque, attraverso la piattaforma on line raggiungibile da questo link https://goo.gl/pG3sGP che consente appunto di acquistare e leggere la copia digitale, da PC, tablet e smartphone.

Buona lettura!