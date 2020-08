L’associazione La Duna: «I cartelli non servono, l’inciviltà in spiaggia continua»

FOLLONICA – L’Associazione La Duna di Follonica torna a parlare della situazione della duna del Tony’s.

“A distanza di poco tempo – scrive il portavoce Marco Stefanini – dall’apposizione di cartelli di segnalazione sui comportamenti corretti da tenere per mantenere e non danneggiare la duna del Tony’s a Pratoranieri la situazione è molto chiara : alla maggior parte degli utenti di quella spiaggia della duna non frega niente”.

“Falò, spostamenti del materiale posto a protezione -aggiunge – calpestio continuo della vegetazione nonostante il ripristino dei passaggi e i divieti apposti con specifici cartelli divelti e gettati a terra. Ogni commento è superfluo”.