Il Volley Vigili del Fuoco punta sul settore giovanile, preso il tecnico Natalini

GROSSETO – La rosa dei tecnici del Gruppo Sportivo M. Boni si allarga sempre di più. Per la stagione 2020/2021 i gruppi Under 17 e Under 12 saranno affidati alle mani esperte di Mister Natalini. Maurizio ha accettato di buon grado la proposta della società con l’ entusiasmo e la passione che lo contraddistinguono. La sua professionalità e preparazione tecnica ne fa un allenatore competente e preparato, dando così una buona garanzia di qualità e serietà nella conduzione dei gruppi under e nell’insegnamento della pallavolo al livello giovanile.

Continua così il progetto della società di puntare su un settore giovanile di primo livello volto alla crescita tecnica delle proprie atlete ed alla creazione di squadre giovani e competitive. “L’esperienza di Maurizio – ha commentato la dirigenza del team grossetano – ci aiuterà senza dubbio nella realizzazione di questo piano, quindi non resta che fargli un in bocca al lupo per l’intensa stagione che verrà”.