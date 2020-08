Il fuoco parte da due parti: incendio in pineta a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Due distinti fuochi si sono sviluppati in pineta, tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

I fuochi si sono sviluppati in località Canova, vicino al chilometro 28, sulla strada provinciale delle Collacchie, lungo la strada.

L’incendio, localizzato nella pineta lato mare, è stato spento da due squadre dei Vigili del fuoco e da squadre Aib. Il tempestivo intervento ha permesso che le fiamme non si propagassero, soprattutto alle fronde degli alberi.

In questo momento la strada provinciale che è stata interrotta dalla Polstrada per le operazioni di spegnimento, è in fase di riapertura al traffico.