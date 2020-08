Grosseto, depositata l’iscrizione alla Lega pro

GROSSETO – Le estati di passione in attesa di una conferma sono lontane. Il Grosseto ha chiuso la pratica iscrizione nel migliore dei modi, con la trasferta fiorentina compiuta dal direttore generale Filippo Marra Cutrupi e il segretario sportivo Marcello Cavicchioli, e con la consegna direttamente nella sede della Lega pro della documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato.

“Ho provato un pizzico di emozione – ha spiegato il segretario sportivo Marcello Cavicchioli – nel varcare la porta della Lega pro e consegnare la fideiussione e gli assegni per il prossimo campionato. Ringrazio la famiglia Ceri per l’opportunità e per la fiducia che hanno nuovamente riposto in me”. Da domani la società biancorossa comincerà a programmare in maniera ufficiale il ritorno tra i professionisti, mentre al Centro sportivo si continua a sudare in attesa dell’ufficialità del ritiro.