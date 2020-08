BAGNO DI GAVORRANO – Hanno fatto saltare il bancomat della Cassa di Risparmio di Firenze a Bagno di Gavorrano. La rapina è avvenuta nella notte, attorno alle 3, in via Marconi. I ladri sono fuggiti con un bottino di 40 mila euro.

Leggi anche cronaca Con la tecnica della marmotta fanno esplodere il bancomat. Colpo da 70 mila euro

Chi abita in zona ha sentito un’esplosione violentissima, un boato, come quello di una bomba. I ladri hanno prima smurato la cornice del bancomat, e poi, non si sa ancora se hanno inserito l’esplosivo o se hanno usato il gas.

di 12 Galleria fotografica rapina al bancomat









Hanno usato un’auto rubata per trascinare il bancomat. L’automobile è stata poi abbandonata sul posto e i ladri sono fuggiti con una seconda vettura.

La via è momentaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione dell’auto. Sulla rapina indagano i carabinieri della compagnia di Follonica.