RIOTORTO – Altro incendio in questo difficile momento per la Maremma.

Stavolta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica nel comune di Piombino in località Riotorto. Un incendio di sterpaglia e pineta sta interessando l’area adiacente ad una attività commerciale e la squadra di Follonica, in appoggio a quelle di Cecina e Piombino, sta effettuando opera di spegnimento per evitare che l’incendio attacchi la struttura.