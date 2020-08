Tornano i concerti di Recondite armonie: quattro appuntamenti al Chiostro del san Francesco

GROSSETO – Sabato scorso la Prima post-covid ha registrato il tutto esaurito con il concerto del Chistiakova & Benocci Piano Duo che ha interpretato un programma tutto tchaikovskiano comprendente le trascrizioni per pianoforte a 4 mani dei celebri balletti “Lo Schiaccianoci”, “La Bella Addormentata”, “Il Lago dei Cigni”.

A cornice del concerto, per la prima volta, il suggestivo Teatro Vegetale del Botanical Dry Garden, nel Comune di Orbetello dove musica e natura si sono fusi in un’indimenticabile serata con ospiti d’eccezione come l’artista comico Pippo Franco, i pittori Manlio e Savina Amodeo, il direttore d’orchestra Marcello Panni. Un brindisi “al chiaro di luna” dedicato a Luca Agostini, amministratore dello storico vivaio Mates Piante, che nell’occasione compiva gli anni, ha concluso una bellissima serata.

L’associazione culturale Recondite armonie non si ferma e presenta “Recondite armonie d’estate 2020”; una rassegna di quattro appuntamenti dedicati al pianoforte e alla musica da camera con pianoforte che si svolgeranno nel centro storico di Grosseto nello spazio del Chiostro del Convento di San Francesco, luogo tra i più belli e significativi della città.

Si inizia con ben due concerti dedicati ai giovani pianisti, venerdì 7 agosto ore 20 con Emma Vivarelli, Lucrezia Chiella, Andrea Colicchio, Ilian Colicchio, Frida Favilli, Alberto Della Monaca, Matilde Volpe, Sofia Symonds, Jacopo D’Ambra e sabato 8 agosto alle 21 con Naomi Blank, Dan Blank, Daniele Greco, Allegra Rossi, Alessio Tonelli; alcuni di loro sono giovanissimi, altri già premiati al Concorso Pianistico Internazionale indetto da Recondite Armonie lo scorso Giugno 2019 al Teatro Comunale degli Industri, altri ancora provengono dalle scuole musicali di Gran Bretagna e Svizzera. Accomunati dal fatto di non aver avuto modo di esprimere le loro potenzialità nei mesi passati a causa della pandemia, finalmente torneranno ad esibirsi dal vivo!

Sabato 29 agosto ore 21 un concerto, dedicato al grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven di cui ricorrono quest’anno i 250 anni dalla nascita, che avrà come protagonista il duo composto dal pianista pisano Alessio Ciprietti, vincitore assoluto dell’ultima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Recondite Armonie, e la violinista Alice Palese con un programma di grande intensità e virtuosismo che prevede anche l’esecuzione della leggendaria Sonata a Kreutzer.

L’ultima data in programma domenica 30 agosto alle 21 con la cantante lirica Natalia Pavlova, discendente diretta del poeta russo Alexander Pushkin e i pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova rispettivamente direttore artistico e responsabile progetti internazionale di Recondite Armonie che interpreteranno per la prima volta un programma tutto russo con romanze di Rachmaninoff e Tchaikovsky intitolato “Sogno di Fine Estate”.

I concerti sono realizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto Assessorato alla Cultura, BeMuse Performing Arts Foundation di Londra, Centro Commerciale Maremà, Lions Club Grosseto Host, Seam Aeroporto Civile di Grosseto, Swiss School of Music, Hotel Granduca, Internetfly Comunicazione, Clan della Musica, Speroni Eventi.

Tutti i concerti saranno presentati dal giornalista Carlo Sestini.

L’ingresso è ad offerta libera per i primi due appuntamenti di venerdì 7 e sabato 8 agosto, mentre è previsto un biglietto unico di euro 10 per sabato 29 e domenica 30 agosto.

La prenotazione è obbligatoria secondo le norme del Governo vigenti da effettuarsi telefonicamente chiamando il 3206812722 oppure scrivendo una mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

La direzione artistica della rassegna è del maestro Diego Benocci.