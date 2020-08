ROCCASTRADA – Vasto incendio di bosco in località Bagnolo nel comune di Roccastrada. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno rapidamente sospinte dal vento.

Considerate l’estensione dell’incendio e l’impraticabilità del terreno per le squadre dei Vigili del fuoco a terra, stanno operando in questo momento due elicotteri della Regione Toscana ed è in arrivo un Canadair.

di 5 Galleria fotografica Incendio 4 agosto









Al lavoro sul territorio squadre e direttore operazioni della Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, squadre del volontariato inviate dalla Soup regionale e Vigili del fuoco. Ulteriori operatori Aib si stanno portando in zona per assicurare la turnazione anche nella serata e per tutta la notte. Al momento non risultano essere interessate abitazioni.