Programmi mirati e distanziamento, al via la preparazione atletica della Starfish Follonica

FOLLONICA – È ripresa in settimana la preparazione atletica della Pallamano Follonica Starfish in vista dell’inizio della nuova stagione. A seguire gli atleti anche per questa stagione sono il professor Emilio Bianchi e la dottoressa Camilla Magnanelli che, vista anche la partecipazione dei giocatori dell’U15 M, hanno studiato un programma ad hoc per le due differenti categorie.

Al primo incontro hanno anche assistito le atlete della squadra femminile in vista dell’inizio della loro preparazione. Il tutto si è tenuto nel pieno rispetto delle norme anti-covid, a tutti i presenti è stata controllata la temperatura, sono state fatte compilare le autocertificazioni ed è stato redatto un registro di presenze. L’attività si è tenuta all’aperto del palazzetto Palagolfo di Follonica, al fine di fare rispettare il distanziamento sociale.