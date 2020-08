GROSSETO – Fiamme in un appartamento di via Mascagni a Grosseto. Vigili del fuoco in azione: l’incendio si è sviluppato nella taverna della casa.

All’arrivo sul posto la squadra dei pompieri non ha trovato nessuno in casa perché le due persone che ci vivevano avevano già lasciato l’abitazione. Individuata la fonte dell’incendio ed indossati gli autoprotettori, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno ridotto l’incendio. Danni ingenti all’arredo e alle suppellettili della taverna.

Nessun danno strutturale è stato registrato all’appartamento sovrastante collegato. La squadra, venuta a conoscenza del fatto che i due anziani occupanti l’appartamento, prima dell’arrivo sul posto, si erano recati presso l’abitazione di conoscenti, ha avvisato il servizio 118 per farne verificare le condizioni di salute.