Estate di cinema all’Argentario: drive-in e una rassegna dedicata a Morricone

MONTE ARGENTARIO – Due le rassegne cinematografiche organizzate per questa estate sul Promontorio dall’Amministrazione Comunale e da YouServizi l’agenzia organizzatrice di eventi.

Sta per arrivare in località Le Piane “Drive-in”, una serata al cinema con un formato ispirato al passato ma che oggi permette di rispettare il distanziamente sociale. Seduti comodamente in auto si potranno gustare le otto proposte cinematografiche in calendario suddivise in quattro serate. Nel corso di ogni serata due proiezioni, la prima adatta a grandi e piccoli e la seconda consigliata a un pubblico adulti.

Si inizia giovedì 6 agosto con Avengers: Age of Ultron alle ore 20,30 ed alle 22,30 Pulp Fiction. Il giorno successivo, 7 agosto alle 20,30 Inside-out, a seguire Scream.

Si prosegue il 26 agosto con il primo spettacolo con Tutti pazzi per Mary e il secondo alle 22,30 con Indiana Jones e il tempio maledetto. Si conclude giovedì 27 agosto con Doctor Strange prima e La guerra dei mondi come ultimo spettacolo.

La seconda rassegna cinematografica si terrà nella piazza Primo Wongher in località La Cava a Porto Santo Stefano. In questa occasione il Comune ha voluto rendere omaggio ad Ennio Morricone il compositore recentemente scomparso che ha firmato le colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. A lui saranno dedicate le tre serate del 12, 20 e 24 agosto in cui saranno proiettati rispettivamente: Baaria, Malena, Gli incoccabili. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30.

Per entrambe le rassegne l’ingresso è gratuito.